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1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: Ağrı' nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:49 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Ağrı' nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir..
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