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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Ağrı' nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı: Ağrı' nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir..


İçişleri Bakanlığı, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:49 Kaynak: DHA
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