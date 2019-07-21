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23 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır' da iç güvenlik operasyonları kapsamında, terör örgütünün kırsal alandan gelerek şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen, BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirilmiş, iki kişi gözaltına alınmıştır.

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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır' da iç güvenlik operasyonları kapsamında,  terör örgütünün kırsal alandan gelerek  şehirde faaliyet yürüttüğü tespit edilen,  BTÖ mensubu Mücahit Yılmaz etkisiz hale getirilmiş, iki kişi gözaltına alınmıştır.
Etkisiz hale getirilen şahsın kaldığı yerde yapılan aramada, başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik, silah, mühimmat  ve çok sayıda  örgütsel döküman ele geçirilmiştir.



İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:42 Kaynak: DHA
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