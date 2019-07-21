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19 dakika önce
Düzce' de selde kaybolanlardan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 11:18 Kaynak: DHA
Düzce' de selde kaybolanlardan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri, Esmahanım Köyü'ne yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta Uğurlu Köyü Kıran Deresi ve Melen Çayı'nın birleştiği noktada balçık içinde bir kişinin cansız bedenini buldu. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
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