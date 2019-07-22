flaş
1 saat önce
İçişleri Bakanlığı: 21 Temmuz'da, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi'nde" olduğu tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:11 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: 21 Temmuz'da, Bingöl- Yedisu ilçe kırsalında, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi'nde" olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF üç ders sınav giriş yeri sorgula! Günlük burç yorumları 22 Temmuz 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer