İçişleri Bakanlığı : 21 Temmuz'da, Bingöl- Yedisu ilçe kırsalında, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi'nde" olduğu tespit edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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