Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: 21 Temmuz'da, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi'nde" olduğu tespit edildi.

flaş, System.String[]


İçişleri Bakanlığı:  21 Temmuz'da, Bingöl- Yedisu ilçe kırsalında, etkisiz hale getirilen 4 teröristten 2'sinin "Terörden Arananlar Listesi'nde" olduğu tespit edildi.


İçişleri Bakanlığı, Yedisu, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi AÖF üç ders sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF üç ders sınav giriş yeri sorgula! Günlük burç yorumları 22 Temmuz 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:12:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]