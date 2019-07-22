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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaptırımlar konusunda ABD' de anlaşmazlıklar var. Trump yaptırım uygulamak istemiyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:25 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaptırımlar konusunda ABD' de anlaşmazlıklar var. Trump yaptırım uygulamak istemiyor. Trump'ın yaptırımları erteleme yetkisi var. Bu beklentimizi Cumhurbaşkanımız kendisine iletti. S-400'ler en erken 2020'de aktif hale getirilecek.
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