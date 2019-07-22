Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

41 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaptırımlar konusunda ABD' de anlaşmazlıklar var. Trump yaptırım uygulamak istemiyor.

flaş, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaptırımlar konusunda ABD' de anlaşmazlıklar var. Trump yaptırım uygulamak istemiyor. Trump'ın yaptırımları erteleme yetkisi var. Bu beklentimizi Cumhurbaşkanımız kendisine iletti. S-400'ler en erken 2020'de aktif hale getirilecek.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump-Erdoğan arasında gizli anlaşma var" iddiasına yanıt verdi Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Münbiç uyarısı: Tehdit devam ederse operasyona başlarız Sivasspor, Alper Potuk'tan haber bekliyor YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:08:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]