Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaptırımlar konusunda ABD' de anlaşmazlıklar var. Trump yaptırım uygulamak istemiyor. Trump'ın yaptırımları erteleme yetkisi var. Bu beklentimizi Cumhurbaşkanımız kendisine iletti. S-400'ler en erken 2020'de aktif hale getirilecek.

