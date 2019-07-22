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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Olympiacos - Viktoria Plzen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:14 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda Olympiacos - Viktoria Plzen eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
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