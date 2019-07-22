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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:41 Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.
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