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1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kalibrasyon merkezinde, içinde civa bulunan cam fanusun yere düşmesi sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ekibi sevk edildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:41 Kaynak: DHA
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