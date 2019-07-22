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2 saat önce

Sel bölgesinde bir kız çocuğunun cesedi bulunduDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgede bir kız çocuğu cesedi bulundu.

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Sel bölgesinde bir kız çocuğunun cesedi bulundu

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde sel felaketinin yaşandığı bölgede bir kız çocuğu cesedi bulundu.

Akçakoca'da 2 kişinin cesedi bulunurken, kaybolan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bugün, Esmahanım Köyü Aşağı Mahalle'de selden sürüklenen bir barakanın içesinde kız çocuğu cesedi bulundu. Ekipler çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor.


Akçakoca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:59 Kaynak: DHA
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