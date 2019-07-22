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Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turundaki rakibi Olimpija'yı elemesi durumunda 3'üncü ön eleme turunda Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:12 Kaynak: DHA
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turundaki rakibi Olimpija'yı elemesi durumunda 3'üncü ön eleme turunda Connah's Quay Nomads - Partizan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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