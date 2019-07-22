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1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Pençe -2 Harekatı Kapsamında toprak altına gömülü şekilde; 9 Adet RPG-8 Anti-Tank Roketatar Mühimmatı, 19 Adet RPG-8 Roketatar Sevk Fişeği, 200 Adet Doçka uçaksavar mühimmatı ( 14,5 mm) ve 720 Adet Doçka mühimmatı (12,7 mm) ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı: Pençe -2 Harekatı Kapsamında toprak altına gömülü şekilde; 9 Adet RPG-8 Anti-Tank Roketatar Mühimmatı, 19 Adet RPG-8 Roketatar Sevk Fişeği, 200 Adet Doçka uçaksavar mühimmatı ( 14,5 mm) ve 720 Adet Doçka mühimmatı (12,7 mm) ele geçirildi.


İçişleri Bakanlığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:57 Kaynak: DHA
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