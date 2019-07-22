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48 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetin Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantısı sona erdi.

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Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığındaki heyetin Dışişleri Bakanlığı'ndaki toplantısı sona erdi. Toplantıda, siyasi süreç, İdlib, güvenli bölge ve anayasa komitesi konuları ele alındı.


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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:24 Kaynak: DHA
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