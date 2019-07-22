FLAŞ
1 saat önce
MSB: Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:14 Kaynak: DHA
MSB: Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi.
Iraklı turistleri PKK'lı zannederek linç edilmesine neden olan vatandaş, videoyla kendisini savundu ABD'li general, Jeffrey'nin Ankara ziyareti sırasında YPG/PKK elebaşıyla görüştü ABD'li general YPG/PKK elebaşıyla görüştü INTERPOL'den Salih Müslim kararı: Kırmızı bültenler iptal edildi