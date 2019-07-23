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1 saat önce

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, sivil araçlardan birindeki sürücü hayatını kaybederken arkasından gelen diğer sivil araçtaki sürücü da ağır yaralandı.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri personel almaya giden 2 sivil aracın geçişi  sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, sivil araçlardan birindeki sürücü hayatını kaybederken arkasından gelen diğer sivil araçtaki sürücü da ağır yaralandı.


Şemdinli, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:46 Kaynak: DHA
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