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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:10 Kaynak: DHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Emekli Sandığı (Memur) emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek. 2.3 milyon emekliye 500 milyona yakın maaş farkı ödenecek.
ABD, son 4 günde ikinci kez Venezuela hava sahasını ihlal etti Memur emeklilerinin maaş farkları 25 Temmuz'da ödenecek Apple, Intel'in çip birimini satın almak için görüşüyor Son Dakika! Düzce'deki selde 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı