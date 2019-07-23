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Milli Savunma Bakanlğı: Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran'da düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı Murat Gündüz adlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:38 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlğı: Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran'da düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı Murat Gündüz adlı teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.
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