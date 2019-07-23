Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

1 saat önce

Dışişleri: İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür.

flaş, System.String[]

Dışişleri: İsrail'in işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait bazı evleri yıkması İsrail'in işgalci ve saldırgan politikalarının yeni bir tezahürüdür. Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu gibi eylemleri şiddetle kınıyoruz.


Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail'e davet edilen Suudi gazeteci, Filistinliler tarafından Mescid-i Aksa'dan kovuldu Emekli Orgeneral Saygun uyardı: Bu sıranın sonunda Türkiye var Yıldırım'dan "Cumhurbaşkanı Yardımcılığı" sorusuna kahkahalı yanıt On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:23:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]