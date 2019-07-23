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Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:37 Kaynak: DHA
Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.
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