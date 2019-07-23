Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

flaş, System.String[]

Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada aralarında turistlerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.


Antalya, Kemer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da konser verecek olan Jennifer Lopez, Türk yetkililere abartmama uyarısında bulundu Trump aday gösterdiği isim Senato'dan onay aldı İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımlarına Avrupa'dan ortak kınama Cumhurbaşkanlığı "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" tartışmasında tarafını seçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 20:17:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]