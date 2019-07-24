Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı.

