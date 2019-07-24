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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı.
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