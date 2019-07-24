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18 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve sifreli haberleşme programı olan  bylock kullanıcısı  olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı.


Başsavcı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:32 Kaynak: DHA
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