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51 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile olan güvenli bölge görüşmelerine ilişkin: ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada Mümbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimi edindik.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile olan güvenli bölge görüşmelerine ilişkin: ABD'nin yeni önerileri bizi tatmin eder düzeyde değil. Burada Mümbiç gibi bir oyalama sürecine gitmek istedikleri izlenimi edindik.


Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:13 Kaynak: DHA
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