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37 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Merkez ilc¸e kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı:  Bitlis-Merkez ilc¸e kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca  bugün gerçekleştirilen hava destekli  operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.


İçişleri Bakanlığı, Bitlis Merkez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:30 Kaynak: DHA
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