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İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Merkez ilc¸e kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 03:30 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Bitlis-Merkez ilc¸e kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
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