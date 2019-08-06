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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:04 Kaynak: DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız.
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