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4 saat önce

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankalarımızın başlattığı faiz indirimi, vatandaşlarımızın teveccühünü kazanırken inşaat sektörünün beklediği hareketlenmenin de başlangıcı oldu. Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi. Dengelenme sürecinin kazanımlarını kısa zamanda daha da ileri taşıyacağız.


Berat Albayrak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:04 Kaynak: DHA
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