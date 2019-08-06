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1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin önüne sürekli olarak uzatmalar ve oyalamalar konuluyorsa,Türkiye kendi adımını kendi atacak kudrete, kapasiteye sahiptir" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye'nin önüne sürekli olarak uzatmalar ve oyalamalar konuluyorsa,Türkiye kendi adımını kendi atacak kudrete, kapasiteye sahiptir" dedi.


Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:33 Kaynak: DHA
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