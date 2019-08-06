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İçişleri Bakanlığı, bugün Hakkari'de emniyet, jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Terörden Arananlar Gri Liste'deki 'Harun' kod adlı Miktad Örde olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:28 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı, bugün Hakkari'de emniyet, jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Terörden Arananlar Gri Liste'deki 'Harun' kod adlı Miktad Örde olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Gri listedeki terörist öldürüldü Resmi açıklama yapıldı! Rusya'ya vizesiz seyahat başlıyor Ak partide kritik istifa! Sosyal medya hesabından paylaştı