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42 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, bugün Hakkari'de emniyet, jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Terörden Arananlar Gri Liste'deki 'Harun' kod adlı Miktad Örde olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı, bugün Hakkari'de emniyet, jandarma ve MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin Terörden Arananlar Gri Liste'deki 'Harun' kod adlı Miktad Örde olduğunu açıkladı.


İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:28 Kaynak: DHA
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