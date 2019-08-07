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1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekatında teröristlerle çıkan çatışma sonucu 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:29 Kaynak: DHA
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