Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li askeri heyet ile yapılan görüşmeleri değerlendirerek, "ABD ile birlikte güvenli bölgeyi tesis etmeyi arzu ettiğimizi, 30-40 kilometre derinlik olması gerektiğini, teröristlerin bölgeden tamamen çıkarılması gerektiği yönündeki isteklerimizi ilettik" dedi.