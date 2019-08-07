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2 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li askeri heyet ile yapılan görüşmeleri değerlendirerek, "ABD ile birlikte güvenli bölgeyi tesis etmeyi arzu ettiğimizi, 30-40 kilometre derinlik olması gerektiğini, teröristlerin bölgeden tamamen çıkarılması gerektiği yönündeki isteklerimizi ilettik" dedi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'li askeri heyet ile yapılan görüşmeleri değerlendirerek, "ABD ile birlikte güvenli bölgeyi tesis etmeyi arzu ettiğimizi, 30-40 kilometre derinlik olması gerektiğini, teröristlerin bölgeden tamamen çıkarılması gerektiği yönündeki isteklerimizi ilettik" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:21 Kaynak: DHA
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