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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladığını belirterek, "Bugün itibariyle 1710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef noktaya ulaştığımızda burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:02 Kaynak: DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladığını belirterek, "Bugün itibariyle 1710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef noktaya ulaştığımızda burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız" dedi.
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