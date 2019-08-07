Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

1 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladığını belirterek, "Bugün itibariyle 1710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef noktaya ulaştığımızda burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız" dedi.

flaş, System.String[]

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladığını belirterek, "Bugün itibariyle 1710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef noktaya ulaştığımızda burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız" dedi.


Fatih Dönmez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 01:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'den, Hazine ve Maliye Bakanlığına verilen yeni yetkiye tepki
Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu HDP'li belediyeler, Atatürk ve Türk bayrağı resmini kaldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:11:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]