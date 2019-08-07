Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Karpaz-1 kuyusunda sondaja başladığını belirterek, "Bugün itibariyle 1710 metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız. Hedef noktaya ulaştığımızda burada doğal gaz varlığına da ulaşmış olacağız" dedi.