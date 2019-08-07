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23 dakika önce

Bingöl' ün Karlıova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan Kawa kod adlı Sezer Işık olduğunun tespit edildiği bildirildi.

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Bingöl' ün Karlıova ilçesi kırsalında  İl Jandarma Komutanlığı'nca 20 Temmuz tarihinde  gerçekleştirilen  operasyonda etkisiz hale getirilen  4 teröristten birinin,  300 bin TL ödülle terörden arananlarda Gri Liste'de yer alan  Kawa kod adlı  Sezer Işık olduğunun  tespit edildiği bildirildi..



Karlıova, Bingöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:06 Kaynak: DHA
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