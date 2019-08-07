MSB: Güvenli Bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler tamamlandı. Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalınmıştır.