flaş
30 dakika önce
MSB: Güvenli Bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:37 Kaynak: DHA
MSB: Güvenli Bölgeye yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle görüşmeler tamamlandı. Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabık kalınmıştır.
Enis Arıkan, Jennifer Lopez'le aynı karede yer aldığı görüntüyü paylaştı Yönetmen Quentin Tarantino, 10'uncu filmini çektikten sonra veda edecek New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi Serena Williams servet kazandı