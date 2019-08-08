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6 dakika önce

Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanında üzerinde canlı bomba düzeneği olan 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındıOlay yerine bomba imha uzmanları sevkedilirken, bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.

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Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanında üzerinde canlı bomba düzeneği olan 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı
Olay yerine bomba imha uzmanları sevkedilirken, bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.


Şanlıurfa, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:38 Kaynak: DHA
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