Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanında üzerinde canlı bomba düzeneği olan 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı

Olay yerine bomba imha uzmanları sevkedilirken, bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.