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Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanında üzerinde canlı bomba düzeneği olan 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındıOlay yerine bomba imha uzmanları sevkedilirken, bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:40 Kaynak: DHA
Şanlıurfa kent merkezindeki Haşimiye Meydanında üzerinde canlı bomba düzeneği olan 1 şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı
Olay yerine bomba imha uzmanları sevkedilirken, bölge güvenlik amacıyla giriş çıkışlara kapatıldı.
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