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1 saat önce

AFAD: Saat 14.19' da Merkezüssü Denizli' nin Bozkurt ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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AFAD: Saat 14.19' da Merkezüssü Denizli' nin  Bozkurt ilçesi  olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi..


Denizli, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:35 Kaynak: DHA
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