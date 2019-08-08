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AFAD: Saat 14.19' da Merkezüssü Denizli' nin Bozkurt ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:35 Kaynak: DHA
AFAD: Saat 14.19' da Merkezüssü Denizli' nin Bozkurt ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi..
Denizli'deki 4.2 ve 6 büyüklüğündeki iki depremin ardından olay yerinden ilk görüntüler Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada 95 yıllık Burak Alüminyum, konkordato sürecinden çıkıyor Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşandı!