MSB: Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden YPG/ PKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgesine yapılan tanksavar saldırısı sonucu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.