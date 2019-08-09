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TBMM'DEKİ 4 parti grubu (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti) FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi konusunda ortak çağrıda bulundu: "Meclisimizde bulunan 4 parti grubunun evrensel değerler temelinde FETÖ'ye karşı ortak tavrının başta ABD olmak üzere tüm dost...
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:56 Kaynak: DHA
TBMM'DEKİ 4 parti grubu ( AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti) FETÖ terör örgütünün elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmesi konusunda ortak çağrıda bulundu: "Meclisimizde bulunan 4 parti grubunun evrensel değerler temelinde FETÖ'ye karşı ortak tavrının başta ABD olmak üzere tüm dost ve ortaklarımız tarafından dikkate alınmasını bekliyor; Fethullah Gülen ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye en yakın zamanda iade edilmeleri için gerekli adımların atılması çağrısında bulunuyoruz."
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