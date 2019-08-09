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10 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un görüşmesinde, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi...

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un görüşmesinde, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.


İbrahim Kalın, John Bolton, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:01 Kaynak: DHA
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