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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un görüşmesinde, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi...
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 07:01 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un görüşmesinde, Türkiye'nin güvenlik hassasiyetlerinin göz önünde bulundurularak Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölgenin oluşturulmasına dair varılan mutabakatın en kısa sürede hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.
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