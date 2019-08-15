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flash! Süper Kupa maçında sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:51 Kaynak: DHA
flash!
Süper Kupa maçında sahaya giren Youtuber Ali Abdülselam Yılmaz ve 4 arkadaşı "adli kontrol" uygulanarak serbest bırakıldı.
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