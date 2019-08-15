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UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Sparta Prag ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, rövanş maçında rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:30 Kaynak: DHA
UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Sparta Prag ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, rövanş maçında rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
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