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22 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Sparta Prag ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, rövanş maçında rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçında Sparta Prag ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, rövanş maçında rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.


Trabzonspor, Sparta Prag, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:30 Kaynak: DHA
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