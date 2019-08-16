Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

35 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

flaş, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı: Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.


Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı
Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması CHP'li Mahmut Tanal, İzmir otoyolunu 2 saatte geçen Demet Akalın için savcılara soruşturma çağrısında bulundu 7 ayda 7 bin 837 yerli şirket kapandı, yabancı uyruklu 8 bin 661 şirket kuruldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 09:37:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]