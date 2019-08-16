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56 dakika önce

Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurların toplu sözleşme görüşmelerinde, 2020-2021 yılları için hükümet teklifini açıklayarak, "2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 3.5, ikinci 6 ayı için yüzde 3 öneriyoruz.

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Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memurların toplu sözleşme görüşmelerinde, 2020-2021 yılları için hükümet teklifini açıklayarak, "2020 yılının ilk 6 ayı için yüzde 3.5, ikinci 6 ayı için yüzde 3 öneriyoruz. 2021 yılının ilk 6 ayı için yüzde 3 önerirken, ikinci 6 ayı için yüzde 2.5 orantısal artış öneriyoruz" dedi.


Zehra Zümrüt Selçuk, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:22 Kaynak: DHA
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