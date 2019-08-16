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Memur Sen Başkanı Ali Yalçın: Bu teklif makul bir teklif değil. Biz makul teklif istedik siz malul bir teklif sundunuz. Bu teklifi kabul etmek mümkün değil.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:24 Kaynak: DHA
Memur Sen Başkanı Ali Yalçın: Bu teklif makul bir teklif değil. Biz makul teklif istedik siz malul bir teklif sundunuz. Bu teklifi kabul etmek mümkün değil.
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