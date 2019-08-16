Son Dakika Haberleri: flaş
Son Dakika Güncel Haber

flaş

49 dakika önce

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu teklifi yok sayıyoruz ve yeni bir teklif bekliyoruz" dedi.

flaş, System.String[]

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu teklifi yok sayıyoruz ve yeni bir teklif bekliyoruz" dedi.


Memur Sen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:28 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz
3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada Son Dakika! Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:17:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: flaş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]