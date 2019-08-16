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Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu teklifi yok sayıyoruz ve yeni bir teklif bekliyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:29 Kaynak: DHA
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu teklifi yok sayıyoruz ve yeni bir teklif bekliyoruz" dedi.
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