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Bolu'da TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine giden yolcu otobüsü önündeki TIR'a çarptı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:28 Kaynak: DHA
Bolu'da TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine giden yolcu otobüsü önündeki TIR'a çarptı. Kazada çok sayıda yaralı ve otobüste sıkışanlar olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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