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MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:40 Kaynak: DHA
MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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