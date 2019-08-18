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1 saat önce

MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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MSB: Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.


Metina, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:40 Kaynak: DHA
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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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